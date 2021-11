I bimbi della Melone di Ladispoli davanti a Draghi per il 4 Novembre - Terzo Binario News

Il Milite Ignoto è un militare italiano caduto al fronte durante la prima guerra mondiale e sepolto a Roma Vittoriano. La sua identità resta ignota poiché il corpo fu scelto tra quello di caduti privi di elementi che potessero permetterne il riconoscimento.

Ieri era il 4 novembre 2021 e Roma ha celebrato i 100 anni dalla tumulazione di questa persona che, secondo il colonnello Giulio Douhet, doveva rappresentare la vittoria ottenuta malgrado le avversità e gli errori commessi, grazie al sacrificio dei giovani soldati italiani che ci hanno donato una Nazione che, nonostante tutto, ci inorgoglisce sempre.

I bambini della sezione “D” Scuola dell’infanzia, condotti dalla eccellente maestra Anna Maria De Biasio, ed i ragazzi delle classi 1G e 1E di Scuola secondaria di primo grado, accompagnati dalle encomiabili professoressa Stefania Pascucci ed altri altrettanto ammirevoli professori Lorella Maggi e Francesco Del Re, sono stati accolti in piazza con estrema cortesia e quasi coccolati nella magnifica piazza Venezia. I più piccolini, accompagnati dai propri genitori, si sono schierati fieri in prima fila con in mano uno striscione della nostra scuola appositamente creato, adornati da pon pon e bandierine tricolore, e con orgoglio hanno offerto il loro cuore ed il loro amore cantando innumerevoli volte l’inno degli italiani davanti alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e ad altre altissime autorità militari, inducendo tutti, soprattutto la stampa, tanto da essere inquadrati più volte dalla RAI in diretta, ad avvicinarsi ed elogiarli.

Forse siamo di parte, ma sicuramente dopo il Milite Ignoto e prima delle Frecce tricolori i nostri bambini sono stati protagonisti assoluti della giornata, tant’è che tutte le più alte cariche dello Stato, fra cui anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi, si sono avvicinati e complimentati con loro. Uno spettacolo per gli occhi e per il cuore! Degna cornice di una giornata così speciale.

La nostra “Melone”, con questa uscita svolta rispettando rigorosamente tutte le norme di sicurezza atte a contrastare la diffusione del Sars Cov 2, ha voluto riaprirsi al territorio ed alla cultura offrendo ai nostri meloncini una mattinata di storia, educazione civica e musica che resterà nei ricordi di tutti.