I bambini della Salvo D’Acquisto di Cerveteri diventano illustratori • Terzo Binario News

Al via l’originale progetto dedicato ai bambini della Scuola Elementare Salvo D’Acquisto “Diventa illustratore”. L’idea è nata durante la lettura del libro per bambini “L’ispettore supplì, le mozzarelle scomparse e altre fantastiche storie” di Daniela Alibrandi. I quattro racconti, che compongono il consistente libro di centoventi pagine privo di illustrazioni, hanno acceso la fantasia dei piccoli lettori che si sono trovati a indagare insieme all’Ispettore Supplì sulla misteriosa sparizione di alcune mozzarelle, a stringere una profonda amicizia con un cucciolo di Velociraptor, a vincere la sfida contro dei crudeli Transformer o addirittura ad andare sulla luna in compagnia di un bizzarro robot.

Il libro, che focalizza l’attenzione su particolari e delicati argomenti come il rispetto per il cibo e l’ambiente, la cura per i giochi e l’amore per gli animali, esalta anche valori quali l’amicizia, il coraggio e l’unione.

La Dirigente Scolastica Velia Ceccarelli e la coordinatrice Monia Monarca hanno quindi ideato un concorso all’interno della scuola, destinato ai bimbi delle elementari, che hanno aderito in massa, creando le illustrazioni non presenti nel libro. I numerosissimi elaborati saranno valutati da una commissione esterna formata da nomi eccellenti, quali la nota Street Artist italiana Tiziana Rinaldi Giacometti e l’illustre pittore Giuliano Gentile, coadiuvati dal giudizio della stessa scrittrice Daniela Alibrandi, le cui numerose opere, comprendenti anche romanzi thriller e noir, sono spesso ospiti di programmi RAI e, apprezzate in Italia e all’estero, sono esposte nelle biblioteche di prestigiose università statunitensi.

La premiazione ufficiale dei bambini avverrà nella mattinata del 17 gennaio presso l’Istituto Salvo D’Acquisto, durante la quale verranno assegnati gli attestati di partecipazione e di merito nelle categorie individuate e resi noti gli elaborati che verranno pubblicati nell’edizione straordinaria del libro completo di illustrazioni.

Siti web dei componenti la commissione:

Www.tizianarinaldigiacometti.com

https://www.giulianogentile.it/

https://danielaalibrandi.com/