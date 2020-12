I 110 anni dell'azienda Sportiello di Civitavecchia - Terzo Binario News

Omaggio delle autorità all’impresa portuale

Centodieci anni di storia e un punto di riferimento per l’imprenditoria marittima locale e non solo. Questo è Sportiello srl, azienda storica di Civitavecchia specializzata in carpenteria metallica, riparazioni e costruzioni navali, meccanica navale.

Un’evoluzione che, dal 1910 a oggi, è andata di pari passo con quella del porto e che va avanti con solidità, nonostante le difficoltà e i sacrifici imposti da una crisi che sta flagellando lo scalo laziale (crollo del 90 per cento del traffico croceristico nel 2020).

L’importante anniversario di Sportiello srl è stato celebrato con una cerimonia con messa, svoltasi al porto di Civitavecchia, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni e dell’imprenditoria locali: l’amministratore unico Tony Grimaldi, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, il neo presidente dell’Autorità portuale Pino Musolino e il presidente di Unindustria Civitavecchia Cristiano Dionisi, i sindaci di Allumiere e Tolfa Antonio Pasquini e Luigi Landi, il comandante del Porto di Civitavecchia Francesco Tomas e l’attore civitavecchiese Pino Quartullo che ha fatto gli onori di casa.

Oggi Sportiello srl conta 15 dipendenti e alimenta un indotto di 40 unità. L’impresa ebbe origine nel 1910 dall’intuizione di Salvatore Sportiello, che partendo dalla preesistente società Gaetano Matarese & Augusto Sportiello, officina meccanica per costruzioni e riparazioni con fonderia in ghisa e bronzo allora ubicata in Via Santa Fermina, seppe cogliere le trasformazioni del porto e il rinnovamento dell’imprenditoria marittima locale. C’è tuttora una targa in loco sui cui figura l’anno 1910. Oggi, dopo un secolo e dieci anni di lavoro, passione e rinascita dalle difficoltà, con Tony Grimaldi l’azienda civitavecchiese segue la strada tracciata da Salvatore e sviluppatasi di decennio in decennio, rinnovandosi e guardando al futuro: nella situazione attuale, mostrarsi una realtà solida è più che mai motivo di soddisfazione e orgoglio.