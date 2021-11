Hotel Hilton di Roma, Confintesa Smart: "Lavoratori licenziati e l'azienda non parla con noi" - Terzo Binario News

“Sembra impossibile che nel secondo decennio del terzo millennio ci siano ancora aziende che pur di licenziare fanno accordi con chi non rappresenta i lavoratori da licenziare. Eppure questo succede all’Hotel Hilton di Roma”.

Lo afferma Alfredo Magnifico Segretario di Confintesa Smart in merito al discriminatorio comportamento della dirigenza dell’Hotel Hilton di Roma che ha esternalizzato alcuni servizi e licenziato 12 lavoratori.

“Grazie alla politica di tersiarizzazione attuata all’Hilton di Roma – continua Magnifico – 12 lavoratori hanno ricevuto in data odierna la lettera di licenziamento con effetto immediato. La cosa scandalosa è che all’azienda era noto che, dei 12 lavoratori licenziati, 11 sono associati a Confintesa.

Il rispetto per la democrazia sindacale avrebbe voluto che la procedura prevista dalla Legge 223/91 avesse visto intorno ad un tavolo, con i rappresentanti dell’azienda, il sindacato di riferimento dei licenziati ovvero Confintesa. Purtroppo l’azienda ha preferito non convocareConfintesa e chiamare altre organizzazioni sindacali che con i licenziati non avevano niente a che fare ma evidentemente erano più graditi alla dirigenza dell’Hilton. Una procedura che, per legge, prevede tempistiche non cortissime all’Hilton è stata attuata nemmeno in presenza ma in remoto e la cui durata sarà stata di pochi minuti e senza ascoltare Confintesa che era l’unica organizzazione cui sono iscritti i licenziati.

Se l’azienda ha fatto i suoi interessi ci piacerebbe sapere con quale coscienza altri sindacalisti hanno condannato lavoratori iscritti ad un altro sindacato a perdere il proprio posto di lavoro.

La battaglia di Confintesa – conclude Magnifico – inizia ora e vedremo se l’arroganza della dirigenza dell’Hilton sarà la stessa anche davanti ad un giudice del lavoro.