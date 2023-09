"Ho dovuto pulire il mio condominio": furioso un cittadino di Marina di Palo a Ladispoli • Terzo Binario News

Se non lo fa il Comune, lo fa il cittadino.

È quanto accade a Ladispoli, a Marina di Palo, dove un cittadino sfogandosi su un gruppo social, lamenta la situazione di mancato decoro della zona.

“Un infinito grazie a questa amministrazione, che ho anche votato tra l’altro per la cura e pulizia impeccabile di Marina di Palo – scrive sui social – questo sacco contiene esclusivamente tutto lo schifo che si trovava di fronte al mio piccolo condominio… provate ad immaginare cosa c’è per tutto il quartiere. Eppure le tasse le paghiamo… e sono anche alte! Non esiste solamente Viale Italia!!! Questa volta ho pulito io e smaltirò il tutto come si deve, la prossima volta lascerò il sacco davanti al comune”

“Le strade sembrano quelle di una zona di guerra – conclude – mi domando quando verranno rifatte”