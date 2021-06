Hippie Fest a Tarquinia: solo applausi - Terzo Binario News

Successo oltre le aspettative per la prima edizione dell’Hippie Fest: le vie principali di Tarquinia colorate di banchi vintage ed eventi di vario genere hanno infatti attirato un gran numero di persone che, pur nel

rispetto di tutte le normative anticovid, hanno riempito il centro storico.

L’allegro quadro fatto di artisti di strada, oggettistica particolare e vintage, pulmini d’epoca ed eccellenti musicisti è stato completato dai negozi aperti, dalle vetrine arredate a tema, dai ristoranti con i tavoli all’aperto allegramente allestiti e gli squisiti manicarretti dei cuochi locali. Una due giorni che ha colorato di spensieratezza ed allegria Tarquinia, quasi a dare il benvenuto ad una stagione estiva che si preannuncia ricca di persone e movimento.

“Siamo molto felici che l’evento abbia riscosso un ottimo successo di pubblico, ed è stato bello vedere tante persone al centro” ha dichiarato Antonietta Valerioti, presidente dell’Associazione Culturale Viva Tarquinia, organizzatrice dell’evento. “Tengo a ringraziare l’Amministrazione Comunale per aver creduto in questo

progetto, così come tutti i commercianti ed i ristoratori che hanno accolto positivamente l’iniziativa. Grazie anche allo staff dell’hippie fest, che ha portato nella nostra cittadina un connubio di culture, spettacoli, arte acrobatica e circense, vintage, buona musica, artigianato artistico, laboratori e seminari, e grazie a tutti i tarquiniesi ed i forestieri che sono venuti a vedere l’iniziativa”.