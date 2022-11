"Halloween FashionKids", alla Cittadella della Musica di Civitavecchia • Terzo Binario News

Evento oggi “Halloween FashionKids”, alla Cittadella della Musica.

Inizierà alle 18 la sfilata di moda kids, presso la sala Morricone, promossa per celebrare in modo alternativo questa festività, infatti non saranno mostri e streghe a sfilare, ma bellissimi bambini e bambine con abiti alla moda.

L’evento proseguirà all’esterno, nel giardino della struttura, allestito per l’occasione, qui sì, con teschi e creazioni spaventose, dove i partecipanti potranno godere dell’esibizione di un artista mangiafuoco e saranno distribuiti dolciumi e caramelle, come da tradizione.

Il Sindaco Ernesto Tedesco commenta: “Nella programmazione degli eventi annuali non dobbiamo mai dimenticare i bambini”.

L’Assessore al Turismo Emanuela Di Paolo: “Sono molto felice che ci siano occasioni che ci permettano di creare momenti di aggregazione e leggerezza; abbiamo voluto festeggiare Halloween in modo diverso, quest’anno i bambini alla Cittadella non saranno solo spettatori ma protagonisti”; il Consigliere Antonio Giammusso: “È bello poter valorizzare le strutture comunali con grandi e piccoli eventi che coinvolgono la cittadinanza”.