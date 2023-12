Guida un'auto senza patente e senza assicurazione: 24enne fermato dai Carabinieri di Montalto • Terzo Binario News

Il bilancio dei controlli sul litorale viterbese

In prossimità delle festività natalizie, i Carabinieri hanno intensificato i controlli in particolare nel Comune di Montalto di Castro, al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati e infondere una maggiore percezione di sicurezza alla collettività.

Alla stazione ferroviaria, 3 ragazzi che stazionavano nei pressi dei binari, alla vista dei militari dell’Aliquota Radiomobile, hanno assunto un atteggiamento nervoso ed agitato ed hanno iniziato a confabulare tra loro.

Gli operanti hanno deciso pertanto di sottoporli ad un controllo più approfondito e a perquisizione personale: nella tasca del giubbotto di uno di loro è spuntato un involucro in cellophane contenente marijuana del peso di grammi 3,5.

Il giovane è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della locale Stazione, invece, hanno controllato un 24enne del posto, che si trovava alla guida dell’autovettura di un’amica. Il conducente è risultato sprovvisto di patente, poiché mai conseguita e l’auto senza copertura assicurativa. Dovrà rimanere sotto fermo amministrativo per tre mesi.

I servizi preventivi si intensificano nel fine settimana, ma vengono svolti quotidianamente e costantemente da parte dei carabinieri delle Stazioni di Montalto di Castro, di Pescia Romana e dell’Aliquota Radiomobile, anche al fine di prevenire la commissione di reati predatori, in particolare furti in abitazione, reato che fisiologicamente, in questo periodo di preparazione alla festività natalizie, può subire un incremento.

Qualche notte fa una pattuglia del pronto intervento ha intercettato ed inseguito un’autovettura Audi A3 che viaggiava sulla SR312 Castrense, ad elevata velocità, che alla fine è riuscita a dileguarsi. Il dispositivo di prevenzione ha comunque funzionato: nessun furto è stato segnalato l’indomani mattina.

Il controllo del territorio è molto incisivo: nelle ultime due settimane, a Montalto di Castro, sono stati eseguiti più di 200 controlli su strada, nel corso dei quali circa 350 persone sono state identificate e diversi sono stati i provvedimenti di divieto di ritorno nel Comune, emessi a carico di persone che, per vario motivo, hanno creato disturbo e/o sono stati denunciati per aver commesso reati.