Un romano di 20 anni, che non si era fermato all’alt dei Carabinieri, è stato bloccato al termine di un breve inseguimento.

Il giovane, residente a Fiumicino è già noto alle forze dell’ordine.

Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per avere tentato di eludere il controllo e sanzionato amministrativamente per la “guida senza patente”.