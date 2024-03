Guida alle probabilità di gioco sui giochi del Monopolio di Stato • Terzo Binario News

Agli italiani piace mettere alla prova la fortuna, ma anche ricorrere all’abilità, perché non amano sottovalutarsi. Questi due termini ruotano attorno al gioco d’azzardo, che in Italia è legale solo se regolamentato dallo Stato. Esiste, infatti, il famoso Monopolio di Stato, conosciuto anche come monopolio fiscale, ossia l’unico mercato che ha la facoltà di fornire il gioco in Italia, regolamentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per conto dello Stato.

Ma quali sono i giochi preferiti dagli italiani, quelli divenuti più popolari nel corso della storia del gioco? Quali quelli in cui si ha la maggiore probabilità di vincita?

Giocare in Italia: Gratta e Vinci vs Lotto

Probabilmente non esiste una persona – maggiorenne, perché il gioco è vietato ai minori – che non abbia mai comprato un Gratta e Vinci o che non abbia giocato dei numeri al Lotto. Quei numeri che compaiono in sogno, pronunciati da una persona cara defunta, come la tradizione napoletana vuole, e che fanno sperare in una buona vincita. O quel biglietto da grattare con una moneta e sperare che la Dea bendata guidi la mano del giocatore.

Gratta e Vinci e Lotto: quali sono le differenze

Sono questi i due tipi di giochi con vincite in denaro più famosi del Monopolio di Stato, caratterizzati da alcune differenze. La prima è – per così dire – la protagonista del gioco: il Lotto è un gioco di abilità, di previsione, bisogna saper scegliere i numeri giusti da giocare, fare dei ragionamenti sui probabili numeri uscenti, capire su quale delle 11 ruote (inclusa la ruota nazionale) giocare, quanti numeri giocare, se puntare su un estratto, un ambetto, un ambo, un terno, una quaterna o una cinquina. Il Gratta e Vinci, invece, è un puro gioco di fortuna, perché i giocatori si limitano a grattare i simboli sul biglietto (ne esistono di tanti tipi) e controllare se questi corrispondono ai simboli vincenti.

Pertanto, la persona che si ritiene fortunata, molto probabilmente sceglierà di giocare al Gratta e Vinci, ma non è escluso che possa avere voglia di sperimentare un po’ di abilità e provare a vincere al Lotto. Viceversa, un assiduo giocatore del Gratta e Vinci potrebbe cimentarsi nel gioco del Lotto.

In ultimo, rimane la questione dei costi che costituisce una differenza. Un biglietto del Lotto costa 2€, mentre il costo di un biglietto del Gratta e Vinci cambia in base al tipo di gioco scelto. Esistono biglietti da 0,50€, 1€, 2€, 3€, 5€, 10€, 15€, 20€, fino a un massimo di 25€.

Ma, a proposito di probabilità e di provare a vincere, il calcolo delle probabilità di vincita è forse la maggiore differenza che passa tra il Gratta e Vinci e il Lotto. Si ricordi, però, che le probabilità di vincita vengono calcolate sulla base delle stime, e che la probabilità effettiva di vincita di un biglietto è soggetta a variazioni in base ai numeri giocati.

Calcolo delle probabilità di vincita

Innanzitutto è possibile affermare con certezza che la probabilità di vincita con il Gratta e Vinci è maggiore rispetto a quella del Lotto. Si parla, mediamente, del 38% di probabilità con un biglietto Gratta e Vinci e del 6% per un biglietto del Lotto.

Al contrario, nel gioco del Lotto è più alta la probabilità di vincita di un montepremi maggiore, mentre è molto più bassa nel Gratta e Vinci. Con un biglietto Gratta e Vinci si può ambire ad un premio massimo di 500.000€, mentre il Lotto prevede un premio massimo di 220 milioni di euro.

In pratica, le probabilità di vincita di ottenere il premio massimo al Gratta e Vinci sono una su un milione, e aumentano ogni volta che diminuisce la quota del premio, fino ad arrivare ad una probabilità su 500 miliardi di vincere un euro. Per quanto riguarda i premi del Lotto, invece, la probabilità di vincita per il premio massimo è una su 622.614.630, mentre la probabilità di vincere il premio minimo di 10€ è una su 1.

Alla luce di queste informazioni, i giocatori assidui o occasionali, quando si recano presso una tabaccheria o una ricevitoria ad acquistare un biglietto o a giocare dei numeri o quando giocano su scommessesulweb.com, sono portati a compiere una scelta: preferire di provare a vincere di più o avere più probabilità di vincere qualcosina?

Se avrà la meglio la prima opzione, giocheranno al Lotto, ma se propenderanno per la seconda, giocheranno al Gratta e Vinci.

Giocare responsabilmente

Il gioco è una questione di obiettivi e di preferenze, che non è detto che rimarranno sempre gli stessi, ma possono essere cambiati ogni volta che si sceglie di fare una scommessa, di giocare una schedina sportiva, di grattare un biglietto o giocare una sequenza di numeri. Senza mai esagerare, perché il Monopolio di Stato è paladino del gioco sicuro e responsabile.