Guerra fratricida in Fdi Ladispoli: Marchetti attacca Ardita - Terzo Binario News

“La politica da bar la faccia nella Tuscia dove risiede”

Fdi a Ladispoli va in direzioni opposte: da una parte Ardita e Cavaliere, più cdi qualche volta polemici con l’amministrazione Grando, e dall’altra Marchetti e la Marongiu, fedelissimi del sindaco.

L’ultima uscita di Ardita, attualmente commissario del partito, in cui critica il primo cittadino per la gestione del Covid degli ultimi giorni, non è piaciuta a Renzo Marchetti, che gli risponde per le rime.

“Ardita dimentica di far parte di un circolo presenziato dal consigliere Cavaliere, fermo negazionista, no mask e no vax. Se vuole portare avanti questa politica da bar lo faccia nella Tuscia dove abitualmente risiede.

Non è questa la politica di Fratelli d’Italia. Il partito della Meloni è stato il primo a porre l’attenzione sulla diffusione del virus Covid-19 e non ammette cialtronate al riguardo. Basta vedere i notiziari per capire la gravità della situazione: ci sono Regioni ancora in rosso con migliaia di attività ancora chiuse e che sentono schiacciante il peso della crisi.

Ladispoli riesce a mantenere un rt sotto all’1 ma ci vuole l’impegno di tutta la comunità. Se poi, il consigliere Ardita vuole criticare il continuo lavoro e le nuove opere della maggioranza del Sindaco Grando di cui è fermo oppositore, beh…quello è un altro discorso”.