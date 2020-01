Guerra delle Banane, la Tidei: "Bene la sentenza del Tar" - Terzo Binario News

“Ho accolto con grande soddisfazione la sentenza del Tar che di fatto consente lo svolgimento dei traffici dell’ortofrutta sulle banchine pubbliche del porto di Civitavecchia.

Il pronunciamento pone fine a contenziosi, incertezze e tensioni che negli ultimi tempi avevano minacciato traffici e occupazione di un porto già in difficoltà. Spero che ora l’Autorità Portuale porti avanti con più decisione il rilancio del porto, avendo come obiettivo centrale e urgente il suo sviluppo economico”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).