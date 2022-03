Guerra all'Ucraina, l'ottavo giorno di conflitto - Terzo Binario News

Il pubblico ministero della Corte penale internazionale ha aperto un’indagine per indagare su presunti crimini di guerra commessi dalla Russia.

Ecco la cronaca dell’ottavo giorno di guerra.

22:12 – l Pentagono ha stabilito un canale di comunicazione diretto con la difesa russa per evitare un conflitto involontario legato alla guerra in Ucraina

20:12 – Nuova ondata di sanzioni americane contro la Russia per l’invasione in Ucraina.

Nel mirino statunitense finiscono il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ma anche diversi oligarchi, fra i quali Alisher Usmanov, Nikolay Tokarev, Boris Rotenberg, Arkady Rotenberg, Sergey Chemezov, Igor Shuvalov e Yevgeny Prigozhin. Le sanzioni riguardano anche le loro famiglie.

20:05 – Le forze russe hanno aperto il fuoco a Energodar, vicino alla più grande centrale d’Europa, dopo essere entrati nella città ucraina con i carri armati.

19:23: Russia, nuovo missile Sarmat per forze nucleari . Lo annuncia per quest’anno il capo dell’ente spaziale Roscosmos

18:45: L’Ucraina e la Russia hanno concordato di tenere presto un terzo round di colloqui.

18:43 – Russia e Ucraina hanno raggiunto un’intesa sulla creazione di corridoi umanitari con un cessate il fuoco temporaneo

18:32: “I militari russi stanno combattendo per la pace, per non avere un’anti-Russia” creata dall’Occidente “che ci minaccia, anche con armi nucleari”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

18:22 – “Ai connazionali rimasti in Ucraina si rinnova la raccomandazione a lasciare immediatamente il Paese con i mezzi disponibili”. Lo si legge in una nota della Farnesina

18:03 – “L’operazione speciale” in Ucraina “è condotta in accordo con i nostri programmi. Stiamo raggiungendo gli obiettivi e avendo successo”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

17:49 – Anche il fratellino di Polina, la bambina di 10 anni uccisa nei giorni scorsi a Kiev durante il bombardamento della capitale ucraina, è morto dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate. La notizia è stata riportata dal britannico Telegraph, spiegando che il bimbo, Semyon di 5 anni, era stato trasportato d’urgenza in ospedale insieme con l’altra sorella più grande Sofia, 13 anni, che resta sempre in gravi condizioni

17:41 La Moldavia ha ufficialmente presentato la sua candidatura di adesione all’Ue.

17:23 Aiea, russi vicino a centrale nucleare, tutto può accadere.

Forze russe nei pressi del sito di Zaporizhzhia, a Enerhoda

16:40 : Intesa raggiunta nell’Ue sull’applicazione della direttiva per la protezione temporanea “per chi fugge dalla guerra in Ucraina”. E’ quanto annuncia il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin

15.51: Ha preso il via il secondo round dei colloqui tra Russia e Ucraina (Ansa)