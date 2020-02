Circolazione rallentata per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione a Napoli Afragola. Ritardi fino a 25 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti

FR 9514/9528 Taranto (5:27) – Milano Centrale (14:50)

FA 8345 Roma Termini (8:58) – Reggio Calabria Centrale (13:55)

Lo riporta Astral Infomobilità