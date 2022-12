Guasto all'impianto elettrico: lunedì chiuso il Guglielmotti di Civitavecchia • Terzo Binario News

Un messaggio laconico è apparso sul sito della scuola, con cui si annuncia che lunedì 12 dicembre il liceo classico Guglielmotti resterà chiuso.

Il problema va ricercato in un guasto all’impianto elettrico che non permette il regolare svolgimento delle lezioni.

Dopo il problema dell’allagamento (QUI) riecco altri guai per la sede centrale di via dell’Immacolata.

“Causa improvviso guasto all’impianto elettrico (con luce, riscaldamento e impianto idraulico d’emergenza fuori uso) della sede centrale di Via dell’Immacolata,47, si dispone la sospensione delle attività didattiche per le classi della sede centrale per il 12.12.2022.

L’ufficio di segreteria sarà operativo in modalità telematica: rmis10100r@istruzione.it e rmis10100r@pec.istruzione.it. Per gli incontri di dipartimento e per quello della commissione viaggi di istruzione, sarà fornita specifica informazione nel corso della mattinata del 12.12.2022 in relazione alla risoluzione del guasto.

Circa la regolare ripresa delle attività didattiche nella sede centrale, oltre che dell’ufficio di segreteria, per il 13.12.2022, seguiranno ulteriori informazioni”.