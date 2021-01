Guasto al Medio Tirreno, zona nord di Civitavecchia a rischio acqua - Terzo Binario News

Il consorzio Medio Tirreno ha comunicato che è stata riscontrata una copiosa perdita sul tratto Tuscania-Tarquinia, in Loc. Montebello a Tarquinia (VT), delle proprie condutture.

Il danno sta determinando un’importante riduzione della fornitura idrica: per tale motivo, in data odierna è stato necessario interrompere il flusso idrico per consentire al personale consortile di effettuare le necessarie ed urgenti attività di riparazione.

Pertanto poteranno verificarsi abbassamenti di pressione e carenze idriche alle utenze della zona nord della città. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde Acea 800 130 335.