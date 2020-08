Guariti dal Coronavirus una persona a Civitavecchia e una Santa Marinella - Terzo Binario News

Test rapidi al drive-in di Largo della Pace validati dallo Spallanzani

La Regione Lazio ha comunicato 8 casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4 ma nessuno a Civitavecchia. Anzi, c’è una guarigione, così come a Santa Marinella. Intanto al drive in del porto si procede con i test rapidi validati dallo Spallanzani.

“Oggi nel Lazio si registrano 143 casi e zero decessi e di questi il 52% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 48% ovvero 69 casi. La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici e prosegue l’attività di testing e di tracciamento. Oggi è record superata soglia 10 mila tra molecolari e test rapidi. Stiamo lavorando per attrezzare i drive-in con i test rapidi validati dallo Spallanzani per l’attività di screening e si è già partiti dal drive-in del porto di Civitavecchia”. Così in una nota l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato.

Dall inizio dell’epidemia sono guarite 785

persone e sono stati effettuati

23865 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Indagine di sieroprevalenza al 24 agosto:

3609 test eseguiti

3526 test negativi

83 test positivi

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Anguillara: 14 positivi

Bracciano: 7 positivi

Campagnano: 1 positivo

Canale: 1 positivo

Capena: 1 positivo

Castelnuovo di Porto : 9 positivi

Cerveteri: 17 positivi

Civitavecchia: 8 positivi

Filacciano :2 positivi

Formello: 3 positivi

Ladispoli : 3 positivi

Manziana: 1 positivo

Mazzano: 1 positivo

Morlupo: 5 positivi

Riano: 2 positivi

Sacrofano: 6 positivi

Santa Marinella: 6 positivi

Trevignano:4 positivi

Si fa presente che eventuale disallineamento dei dati può essere dato da molteplici fattori.