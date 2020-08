Guardia medica turistica, a Montalto di Castro dal 12 agosto parte il servizio - Terzo Binario News

L’ambulatorio resterà attivo fino al 15 settembre presso il Centro servizi di via Tevere

Da domani sarà attivo a Marina di Montalto il servizio di guardia medica turistica. L’Amministrazione comunale informa che la Asl di Viterbo, dopo varie richieste e sollecitazioni dell’amministrazione comunale, ha attivato a Marina di Montalto il servizio di guardia medica turistica.

L’ambulatorio aprirà dal 12 agosto al 15 settembre presso il Centro servizi di via Tevere (0766/802853) nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle ore 8:00 alle ore 20:00; mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 21:00; venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00; sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Nelle ore notturne, invece, è comunque attivo il servizio di guardia medica presso il presidio socio sanitario a Montalto di Castro, a via della Stazione n. 1, in località Rompicollo (tel. 0766/846500). Per le emergenze sanitarie chiamare il 118.