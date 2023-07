Guardia medica di Santa Marinella, il consigliere Manuelli: "Non è un baratto ma un servizio" • Terzo Binario News

La replica all’opposizione sul ritardo della partenza: “Andava sottoscritto il contratto fra medico e Asl, con cui è in atto una collaborazione proficua”

“In merito agli articoli riguardanti il ritardo della apertura della guardia medica turistica a Santa Marinella, mi preme sottolineare qualche aspetto.

Il consigliere Fratturato che ha sollevato critiche a nome di tutta la minoranza, saprà sicuramente, che è fondamentale tessere buoni e proficui rapporti con le Asl di competenza, motivo per il quale, ad oggi, il sottoscritto si sta impegnando a costruire un rapporto di collaborazione proficua che faccia apprezzare sforzi ed iniziative del Comune di Santa Marinella in questa direzione.

Grazie a questa concreta collaborazione, il servizio di guardia medica turistica è attivo da oggi, seppur qualche giorno dopo la data di consueto avvio del servizio, ritardo causato purtroppo dalla contingente situazione nazionale di irreperibilità di medici da dedicare al servizio.

Per questi motivi non posso che ringraziare a nome di tutta l’amministrazione comunale, la Asl RM4, che ha permesso di ovviare prontamente al disagio di questi giorni. Mi duole anche registrare qualche appunto relativo alla “regalia” dei locali donati in comodato d’uso gratuito dal Comune alla stessa Azienda sanitaria.

Pur sforzandomi non riesco a capire chi, o quale privilegiato ente o cittadino, sarà l’esclusivo fruitore dei servizi diagnostici e sanitari che si prevedono nei suddetti locali: la presenza della guardia medica non risponde ad un baratto, ma ad un servizio che il Comune e la stessa Azienda Sanitaria riconoscono fondamentale per il nostro territorio che vede arrivare decine di migliaia di turisti in questo periodo dell’anno.

Ancora, l’opposizione riconosce alla stregua degli eventi gastronomici, culturali, la presenza della guardia medica come un biglietto da visita per attrarre turisti e visitatori. Peccato che nella considerazione delle mete estive tale requisito sia abbondantemente tralasciato se non sconosciuto da chi visita Santa Marinella. La verità, è che questa amministrazione opera quella che in finanza chiamerebbero due-diligence: da una parte ci prova ad attuare quanto di utile e concreto occorra al territorio, leggi locali utili all’intera popolazione, dall’altra proviamo ad offrire ai nostri concittadini iniziative di pubblica utilità, come l’idea di una città cardioprotetta, campagne di prevenzione e screening, giornate dedicate alla salute, che possano alleviare lo sforzo degli ospedali e far sentire i cittadini considerati e riconosciuti come tali.

Dott. Alessio Manuelli

Consigliere comunale con delega alla Sanità e rapporti con le ASL