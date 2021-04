Gtc, la solidarietà della Fiom Cgil Civitavecchia - Terzo Binario News

Massima solidarietà ai lavoratori della GTC, in presidio e sciopero per la grave incertezza sul proprio futuro lavorativo.Alle parti datoriali chiediamo certezze e precise assunzioni di responsabilità, alle Istituzioni di seguire da vicino anche questa vertenza e aiutare le Organizzazioni Sindacali proteggendo i lavoratori e le loro famiglie.In questo momento di generale difficoltà, che a Civitavecchia è particolarmente pesante per i noti motivi dovuti ai traffici marittimi e al futuro della Centrale, tra tra casse integrazioni e instabilità diffusa i lavoratori stanno già affrontando molti sacrifici: non è accettabile che siano in discussione i posti di lavoro.

FIOM-CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo