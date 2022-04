Gruppo di lettura in biblioteca a Tolfa: si comincia sabato 7 maggio - Terzo Binario News

Tutti insieme per parlare di libri. E’ l’idea alla base dell’iniziativa lanciata dalla Biblioteca comunale di Tolfa che dà l’avvio a un gruppo di lettura per condividere idee, suggestioni e opinioni su quella passione meravigliosa per le pagine scritte.

Come si legge nella locandina che pubblicizza l’idea “ci si confronterà in gruppo per un arricchimento vicendevole, per intraprendere un percorso collettivo, per offrire le nostre idee e accogliere quelle degli altri.

La presentazione dell’iniziativa sarà sabato 7 maggio alle ore 17, in occasione del primo incontro, naturalmente presso al biblioteca del paese collinaare. Per aderire si può chiamre il numero 3897824847, oppure mandare una mail a poloculturaletolfa@gmail.com o dare direttamente l’adesione in biblioteca. La partecipazione è gratuita.