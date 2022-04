Gruppo di lettura alla biblioteca di Fregene - Terzo Binario News

Nuovo appuntamento per il gruppo di lettura ospitato dalla biblioteca “Pallotta” di Fregene, sotto l’egida del Comune di Fiumicino. Stavolta, giovedì 28 aprile, alle 18, si parlerà del libro “Quel che affidiamo al vento” di Laura Iamai Messina, edito da Piemme.

Proposto per il Premio Strega 2020 da Lia Levi, il libro è stato uno straordinario caso editoriale, venduto in oltre 20 paesi. Ecco alcune delle recensioni di qualità del volume. «Laura Imai Messina riesce a raccontare il dolore e la rinascita con sensibilità e dolcezza.» – Michela Marzano; «Un romanzo avvolgente e misterioso, che sembra davvero fatto di vento: voci e storie arrivano come a folate. Per dirci – in una natura che si amana, maestosa e terribile – che la realtà non è solo quella che si vede.» – Paolo di Paolo; «Laura è bravissima a frugare tra le tasche interne del Giappone. Questa volta ha trovato un telefono e del vento e ne ha fatto un capolavoro! È senza dubbio la mia nuova scrittrice preferita!» – La Pina; «L’intercapedine che separa il mondo dei vivi da quello dei morti è sottile, a volte sottilissima. E Laura Imai Messina pare lo sappia perfettamente.» – Romana Petri.

L’adesione all’incontro è aperta a tutti, nel rispetto delle norme AntiCovid, anche a chi non ha letto il libro. Non è obbligatorio intervenire, si può anche solo ascoltare. Per prenotazioni bibliofregene@libero.it o 337 743713.