Gruppo Civico Indipendente: "Le segnalazioni aiutano nella collaborazione" - Terzo Binario News

“Spendere il proprio tempo per collaborare con le istituzioni locali al fine di migliorare la nostra città, non è sempre cosa facile, soprattutto, perché in taluni casi, si viene considerati letteralmente come il rompiscatole di turno e quindi un soggetto da tenere bene alla larga.

L’ho provato sulla mia pelle, soprattutto negli ultimi anni del mio servizio presso la polizia locale della città, quando, sia per coscienza che per dovere istituzionale, inoltravo segnalazioni all’ente da cui dipendevo, per lo più inerenti il decoro e la sicurezza urbana, fornendo al contempo la mia continua e doverosa disponibilità, ma che ebbero il solo risultato di mettermi all’angolo, quasi come se tali comunicazioni, venissero scioccamente interpretate come un qualcosa di molesto o una sorta di dispetto.

Tuttavia, dopo solo pochi mesi dalla creazione del Gruppo di cui sono responsabile, non posso invece che constatare l’attenzione e la lungimiranza delle attuali istituzioni, che pur trovandosi come altre, in un particolare periodo di difficoltà, causato anche dalla pandemia ancora in atto e con risorse economiche che limitano le loro spese, hanno comunque dato seguito alla risoluzione di alcuni importanti problemi. E questa, è la più grande soddisfazione si possa ricevere: essere utili alla collettività, migliorando la vivibilità della città.

A tal proposito, solo per citarne alcuni, è il caso della realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale alla rotatoria tra via Tirso e via Monteverdi, di quello del rifacimento delle strisce pedonali su via Aurelia sud, altezza ex ristorante “La Medusa”, ed ancora del ripristino della segnaletica orizzontale alla rotatoria tra via Morandi, via Lepanto e via Blasi e di quella davanti all’entrata del Parco delle Foibe, ove le strisce pedonali, erano visibili solo nell’immaginario delle persone e per terminare al recente ed importantissimo intervento relativo al rifacimento della segnaletica orizzontale, posta alla rotatoria di largo Donatori del Sangue, davanti al civico ospedale, che ha fatto seguito ad una recente segnalazione del Gruppo.

Ma, è anche il caso di numerosi interventi, relativi a sfalci di erbe incolte in varie zone della città, pure dal Gruppo stesso segnalati.

Restano ancora alcune segnalazioni importanti a cui dare seguito, come il rifacimento della segnaletica, in particolare di quella orizzontale, in gran parte del quartiere San Liborio e gli attraversamenti pedonali su via Izzi, più volte oggetto di segnalazioni, ma anche quella non meno importante, relativa alla necessità di illuminare la porzione del parcheggio posto sulla copertura della trincea ferroviaria, compresa tra corso Centocelle e via Bernini e di predisporre su questa ultima strada, idonea segnaletica di dare precedenza. Come pure limitare il transito dei mezzi pesanti in città, più volte segnalato, limitando così inquinamento acustico ed atmosferico, l’usura delle strade e non certo da meno per importanza, garantire così una maggiore sicurezza della circolazione stradale, su un tessuto viario, per tanti aspetti, non certo facile. Anche se a proposito di quest’ultimo punto, negli ultimi tempi sembra apparsa una timida segnaletica verticale che ne vieta il transito in alcune zone, tuttavia, apparentemente, ancora molto disattesa.

Questo dimostra tuttavia, che il cittadino, può essere un occhio in più a sostegno ed in collaborazione delle nostre istituzioni, senza in alcun modo, ambire di volersi sostituire ad esse. Molto più semplicemente, partecipare e cooperare in un’attività di partenariato e nello spirito di collaborazione, che pur come detto in mezzo a mille difficoltà, può dare i suoi frutti, garantendo così una maggiore sicurezza e vivibilità urbana a tutti i consociati”.

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE SICUREZZA E DECORO URBANO

IL RESPONSABILE Dr. Remo FONTANA