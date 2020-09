Gruppo Astrofili Palidoro: ripartono i corsi di astronomia - Terzo Binario News

Ripartono i Corsi di Astronomia del Gruppo Astrofili Palidoro. Come di consueto, ormai da qualche anno, le lezioni si svolgeranno presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ladispoli.

Quest’anno le tipologie di corso saranno soltanto due: Corso Base e Corso Avanzato e, a causa delle restrizioni anti-covid, i posti disponibili per ciascuna tipologia sono soltanto 30. E’ stato realizzato un sistema di iscrizioni online, le quali possono essere effettuate con un’interfaccia semplice e intuitiva sul sito web degli astrofili al link http://www.astrofilipalidoro.it/index.php/corsi-di-astronomia-2020-2021 .

La quota di iscrizione per questo anno particolare è di 25 euro e per tutti i tesserati all’associazione che si iscriveranno saranno disponibili di volta in volta online nella propria area riservata, le diapositive che saranno mostrate durante le lezioni da consultare a piacimento. Il programma delle lezioni è il seguente:

CORSO BASE ore 16.30

Il Sistema Solare 17 ottobre 2020

Le Comete 14 novembre 2020

Stelle e Costellazioni 12 dicembre 2020

Galassie e Nebulose 6 febbraio 2021

I Pianeti Extrasolari 6 marzo 2021

Il Telescopio 10 aprile 2021

CORSO AVANZATO ore 18.30

Corpi minori 17 ottobre 2020

La Materia Oscura 14 novembre 2020

Radioastronomia 12 dicembre 2020

Planck e Buchi Neri 6 febbraio 2021

La Relatività 6 marzo 2021

Onde Gravitazionali 10 aprile 2021

Per ulteriori info basta scrivere alla mail info@astrofilipalidoro.it