Gru pericolante ai Parioli, i pompieri fanno evacuare due palazzine - Terzo Binario News

La Sala Operativa ha inviato la squadra VVF di via Genova (1/A) con il capoturno provinciale e funzionario di guardia per una gru pericolante a Roma ,in via Panama 83.

I soccorritori giunti sul posto hanno appurato il dissesto del basamento della struttura ,si è deciso quindi di chiudere via Panama al passaggio pedonale e veicolare.

In forma cautelativa sono state fatte evacuare due palazzine complete più alcuni appartamenti di una terza ubicati in via Panama .Presenti sul posto anche la Polizia, Roma Capitale e 118.

E pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Parioli sono intervenute intorno alle ore 15:00 per la gru pericolante tra due palazzi.

Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area predisponendo la chiusura di via Panama in entrambi i sensi di marcia, nel tratto tra Largo Bangladesh e Via Salaria. Tutt’ora in corso l’intervento dei VVF.

Disposta l’evacuazione dei palazzi interessati.