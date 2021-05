Grossi rami caduti su viale Ippocrate - Terzo Binario News

Due grossi rami sono planati su viale Ippocrate, nella parte bassa, verso viale delle Provincie, nel Municipio II: uno nel parcheggio, l’altro sulla carreggiata.

Dalle informazioni raccolte sul posto, come riferito da Rino Fabiano, assessore locale all’Ambiente, risulterebbero quattro i veicoli colpiti. L’episodio è accaduto nella mattinata di sabato 22 maggio. Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri e Polizia locale. “Stiamo cercando di contattare l’Ufficio Giardini – ha detto Rino Fabiano – nel frattempo Atac ha deviato momentaneamente la linea 310”. La strada è stata poi riaperta “alle 9,40” ha confermato Fabiano.

Fabiano ha poi aggiunto: “La strada fa parte delle grandi alberate. L’ufficio Giardini non ha fatto in tempo a potare, per effetto dello stop delle potature, che come da regolamento va da aprile a ottobre. Una scelta, questa, per evitare di intaccare sia il ciclo vitale degli alberi sia le nidificazioni”.

“C’è poi un altro tema – ha proseguito Fabiano – gli alberi non sono potati da 10 anni, il grande appalto di Roma Capitale è partito dopo 4 anni. Gli alberi, volendo fare una facile battuta, non fanno campagna elettorale. Bisognava sbrigarsi prima, secondo il mio punto di vista questa alberata è a rischio, basta un po’ più di vento. Adesso il Dipartimento provveda alla messa in sicurezza”.

Foto Rino Fabiano e Stefania Martel