Green Pass, Tedesco: «Civitavecchia e le istituzioni hanno risposto con senso di responsabilità» - Terzo Binario News

Il primo giorno di Green Pass obbligatorio sul lavoro aveva fatto stare sulle spine molti pessimisti, invece a Civitavecchia non è stato registrato alcun problema. «Tutto è filato liscio, sia per i trasporti e sia per l’attività di raccolta dei rifiuti» hanno comunicato da Csp. Anche gli ingressi agli uffici comunali non hanno subito rallentamenti per i controlli.

Soddisfatto il sindaco Ernesto Tedesco: «Eravamo preparati, ma vedere come tutto sia andato bene, serenamente, dimostra che la città e le istituzioni sanno rispondere positivamente e con responsabilità. Abbiamo smentito gli allarmi lanciati da alcuni “pessimisti”».