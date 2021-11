Green Pass prorogato al giugno 2022, possibile anche per lo stato di emergenza - Terzo Binario News

I dati della pandemia in Italia dicono che, sebbene con molta prudenza, la situazione è ancora gestibile.

Ma la durata della copertura vaccinale, le incognite delle varianti non fanno dormire sonni tranquilli a Governo ed esperti, nonostante dati alla mano, esattamente un anno fa, i morti quotidiani in Italia erano sei volte tanto.

Intanto resta sul tavolo la questione green pass e vaccini. L’obiettivo del Governo, secondo le parole di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute è quello di immunizzare il 90% della popolazione per potersi dichiarare davvero sicuri di essere finalmente fuori dall’incubo COVID-19.

Sempre in tema vaccini, è atteso per le prossime ore il parere di AIFA per una nuova dose di Pfizer o Moderna per chi si è vaccinato con il monodose.

Intanto, il Governo sta studiando un prolungamento del Green Pass, un provvedimento con il quale secondo Pier Paolo Sileri dovremo imparare a convivere ancora per diversi mesi.

Fino a marzo – giugno 2022, secondo quanto si vocifera da Palazzo Chigi.

Così come lo stato di emergenza, senza il quale verrebbe meno anche il ruolo del Commissario Straordinario, generale Figliuolo, fondamentale sin dal suo insediamento nell’impennata continua ed incessante della campagna vaccinale italiana.