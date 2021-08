Green Pass a Ladispoli per gli eventi dal 6 agosto in poi - Terzo Binario News

Con il Decreto Legge approvato il 22 luglio 2021 il Governo ha introdotto l’obbligatorietà del Green Pass anche per gli spettacoli all’aperto, gli eventi, i luoghi della cultura, fiere, sagre, mostre, a partire dal 6 agosto.

Pertanto, per accedere agli spettacoli previsti nel cartellone estivo organizzato dall’Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo, dai 12 anni in su, sarà necessario esibire il green pass unitamente ad un documento di identità.Gli spettacoli prevedono posti a sedere e rispetto della distanza interpersonale tra gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.

Le stesse disposizioni saranno applicate anche nell’Arena dell’Arte “La Grottaccia”, nel Flower Village e in occasione dell’evento Typical Truck Street Food.