"Grazie all'ambulanza di Ladispoli, corsa a soccorrere mia madre" - Terzo Binario News

“Un ringraziamento a tutti i medici, in particolare agli operatori del 118, sempre pronti e professionali, ma soprattutto con un grande carico di umanità, corrono corrono, in pochi minuti sono lì a prestare soccorso, quel soccorso fondamentale che spesso viene ostacolato da automobilisti sordi o distratti.

Il 118 va fatto passare con priorità assoluta, a costo di mettersi in verticale con la propria autovettura. Grazie per ciò che fate quotidianamente, sacrificio e determinazione consolidano la vostra professionalità. Grazie per il vostro amore che mettete nel prestare soccorso agli altri. Grazie di esistere, grazie perché quando vi ho chiamato per mia madre in pochi minuti eravate già lì, a prestare il vostro soccorso,

A tutti voi buon Ferragosto

Franco Conte

