Granfondo 2020: ecco il percorso - Terzo Binario News

Reso noto il percorso della Granfondo dell’Etruria, che vedrà partenza e arrivo a Civitavecchia il 22 marzo 2020 con una novità importante: per la prima volta nella storia del ciclismo tutti i cicloamatori potranno prendere parte a questa granfondo non da singoli, ma formando equipaggi da quattro concorrenti.

La formula proposta dal Team Bike Terenzi prevede che saranno classificati gli equipaggi che giungeranno all’arrivo con almeno tre atleti. Il percorso della Granfondo dell’Etruria sarà di 120 km, affiancato da un bellissimo tracciato cicloturistico di 55 km, che prevede una tappa ristoro a Tolfa composta da prodotti locali. Il percorso cicloturistico non sarà competitivo e toccherà i vari centri del comprensorio ovvero Santa Marinella, Manziana, Canale, Oriolo, Vejano, Barbarano, Blera, Monte Romano, Tarquinia e ritorno a Civitavecchia.

Claudio Terenzi, presidente del comitato organizzatore, motiva così la scelta di rendere la Granfondo dell’Etruria una gara per equipaggi: . Lungo il percorso, nel tratto compreso tra il trentesimo e l’ottantesimo km di gara, sarà posto un controllo cronometrico “a sorpresa” presso il quale ciascuna squadra dovrà transitare con almeno tre concorrenti con un distacco, tra ciascuno di essi, non superiore ai 20 secondi. La stessa regola vale per il passaggio a 3 km dal traguardo: quest’ultimo rilevamento sarà segnalato.