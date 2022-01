Grando sul Castellaccio dei Monteroni: "Tornerà a risplendere e sarà fruibile da tutta Ladispoli" - Terzo Binario News

“Care concittadine e cari concittadini, il nuovo anno inizia con una bellissima notizia per la nostra città.

Con estrema soddisfazione vi comunico che ci siamo aggiudicati un finanziamento di oltre 3 milioni di euro per il restauro del Castellaccio dei Monteroni.

Lo scorso giugno abbiamo partecipato ad un bando del Ministero dell’Interno per la rigenerazione urbana, presentando un progetto di recupero e rifunzionalizzazione del Castellaccio, con annessa corte esterna, in previsione di un suo impiego per attività museali, didattico-scientifiche e ricreative.

A quanto pare il lavoro svolto ha convinto a pieno la commissione esaminatrice, che ha valutato positivamente la nostra proposta.

Ringrazio pubblicamente il Consigliere Filippo Moretti, l’Assessore Veronica De Santis e il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici Ing. Paolo Pravato, che hanno seguito in prima persona questo progetto così importante per la nostra città.

La decisione di sciogliere ogni vincolo contrattuale e di tornare in possesso della struttura si è dimostrata vincente.

Il Castellaccio dei Monteroni tornerà a risplendere e sarà finalmente fruibile da parte di tutti i cittadini di Ladispoli”.

Alessandro Grando