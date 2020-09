Grando rinviato a giudizio, De Vecchis: "Il sindaco ha agito nell'interesse dei cittadini" - Terzo Binario News

“Abbiamo piena fiducia nella magistratura, siamo certi che verrà appurato che il sindaco Alessandro Grando ha agito nell’interesse dei cittadini. Come Lega siamo certi che il primo cittadino di Ladispoli uscirà a testa alta da questa brutta vicenda”.Così il senatore William De Vecchis.

“Il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando sta svolgendo un grande lavoro di rinnovamento e di riqualificazione della città e non saranno i giochetti della vecchia politica a fermare questa rivoluzione del buon senso e del vivere civili”.

Grando, in un post su Facebook di venerdì 11 settembre, aveva detto: “Ho ricevuto un rinvio a giudizio per la vicenda relativa alla potabilità dell’acqua di piazza delle Sirene e di via Don Milani, nella quale mi viene contestato di aver “rifiutato un atto d’ufficio” e, specificamente, di non aver emesso un’ordinanza di non potabilità dell’acqua”.