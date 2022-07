Grando: "Lunedì l'annuncio della Giunta di Ladispoli" • Terzo Binario News

Per la Cultura gira il nome di Marco Porro

Dopo 21 giorni, il sindaco Alessandro Grando ha pronta la nuova giunta, che presenterà lunedì.

Sul fronte degli assessorati, detto che il Grando manterrà l’interim del Bilancio per sua stessa ammissione e probabilmente l’Urbanistica. Per i Lavori Pubblici si va verso la riconferma di Veronica De Santis. Per la Cultura, al posto di Marco Milani, ci sono voci convergenti sul nome di

“Il 4 luglio alle ore 11, in aula consiliare, si svolgerà la presentazione della nuova Giunta comunale.

Non è stato semplice individuare solamente 7 nomi all’interno di un gruppo composto da tante persone che hanno l’esperienza e la preparazione necessarie per poter far parte dell’organo esecutivo.

Nella nuova squadra ci saranno alcune riconferme ma anche diversi volti nuovi che, ne sono certo, ci consentiranno di dare continuità ai tanti progetti avviati nel primo mandato e di raggiungere altri importanti traguardi per la nostra città”.

Alessandro Grando