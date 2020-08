Grando in un post liquida la crisi: "Si lavora uniti" - Terzo Binario News

I capigruppo di Ladispoli: “Pieno appoggio sulle scelte”

Tre righe di post per dire che è tutto a posto. Così il sindaco Alessandro Grando in un post sui social fa finta di niente, liquidando siluramenti e dimissioni e dimenticandosi di aver chiuso un consiglio comunale con il bilancio in discussione solo grazie all’aiuto del Movimento 5 Stelle. a Seguire anche la Lega, che si è vista privata di due deleghe pesanti.

“Stamattina riunione con i capigruppo dei partiti di maggioranza per fare il punto della situazione prima della pausa di ferragosto. Continuiamo a lavorare, uniti, con un solo obiettivo: il bene della nostra città”.

i capigruppo: “Questa mattina si è svolta una riunione tra il Sindaco e i capigruppo dei partiti di maggioranza per fare il punto della situazione prima della pausa di ferragosto.

Nel corso dell’incontro Lega, Fratelli d’Italia, Cuori Ladispolani e Noi di Ladispoli hanno ribadito la fiducia nei confronti del Sindaco e il pieno appoggio sulle scelte fatte per la riorganizzazione delle deleghe all’interno della compagine di maggioranza.

La pausa di ferragosto servirà per ricaricare le batterie e per continuare a lavorare, tutti uniti, per il bene della nostra città”.

Nota congiunta dei capigruppo:

Fratelli d’Italia – Raffaele Cavaliere

Lega Salvini Premier – Luca Quintavalle

Cuori Ladispolani – Filippo Moretti

Noi di Ladispoli – Manuela Risso