Grando: "Grazie ai volontari per il Ladispoli Summer Fest" - Terzo Binario News

“Dopo mesi di privazioni causate dell’emergenza sanitaria volevamo regalare ai cittadini di Ladispoli dei momenti felici e spensierati, da trascorrere ascoltando dal vivo alcuni degli artisti più seguiti sul panorama musicale nazionale. Possiamo dire di avere centrato pienamente l’obiettivo”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha commentato il Ladispoli Summer Fest, che si è concluso ieri sera, e che ha visto nella tre giorni della manifestazione esibirsi nell’ordine Arisa, Giusy Ferreri e The Kolors.

“Non posso negare – ha proseguito Grando – che dietro questa tre giorni di concerti ci sia stato un grande sforzo, sotto tutti i punti di vista, sia organizzativo che economico.

A tal proposito rivolgo un meritatissimo ringraziamento in primis alla Pro loco, capitanata dal Presidente Claudio Nardocci, a tutti i volontari, alle forze dell’ordine, agli uffici comunali, ai tecnici, agli addetti alla sicurezza, all’agenzia La Girandola, e in generale a tutte le persone che hanno collaborato per la riuscita degli eventi. Un grande ringraziamento anche a tutti gli sponsor, che hanno sostenuto buona parte dei costi della manifestazione permettendoci mantenere gratuito l’ingresso a tutti i concerti.

Ma il Summer Fest non è stato solo un momento per ascoltare dell’ottima musica; a questo siamo infatti riusciti a coniugare anche la solidarietà.

Grazie alle generosità dei cittadini di Ladispoli sono stati raccolti dalla Pro loco oltre 5 mila prodotti alimentari, donati alla Caritas diocesana.

Con il Summer Fest – ha concluso il sindaco – Ladispoli è tornata nuovamente ad essere una delle tappe più importanti dei tour estivi, e di questo non possiamo che essere orgogliosi. Ma il cartellone, predisposto dall’assessorato alla Cultura e al Turismo guidato dall’assessore Marco Milani riserva ancora molti appuntamenti, un modo per tornare a vivere tutti insieme le emozioni dell’estate”.