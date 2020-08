Grando dopo i siluramenti: "Adesso possiamo raggiungere i nostri obiettivi" - Terzo Binario News

Per il sindaco obiettivi non raggiungibili con la precedente giunta

“In vista degli importanti obiettivi su cui stiamo lavorando da tempo, per una Ladispoli sempre migliore, ho ritenuto opportuno rivedere, migliorandolo, l’assetto delle deleghe precedentemente assegnate ad alcuni tra assessori e consiglieri comunali.

Per effetto dei decreti pubblicati in data odierna ci sarà un avvicendamento nella Giunta: la Dott.ssa Amelia Mollica Graziano, che ringrazio per il lavoro sin qui svolto, lascerà il posto al Dott. Fiovo Bitti, a cui va il mio personale in bocca al lupo per il nuovo incarico.

La composizione della Giunta comunale sarà quindi la seguente:

Grando Alessandro: Urbanistica, Assetto del territorio, Sicurezza, Igiene urbana, Difesa e salvaguardia della costa;

Pierpaolo Perretta: Demanio marittimo e fluviale, Pianificazione territori costieri, Polizia locale;

Claudio Aronica: Bilancio, Tributi, Patrimonio, Società partecipate;

Lucia Cordeschi: Politiche Sociali, Ufficio Europa;

Veronica De Santis: Lavori Pubblici, Arredo urbano, Efficientamento energetico, Mobilità e Trasporti;

Marco Milani: Cultura, Turismo, Sport;

Francesca Lazzeri: Commercio e Attività Produttive, Comunicazione;

Fiovo Bitti: Pubblica Istruzione, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici.

Al Consigliere Filippo Moretti è stata conferita la delega al Personale.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci altre piccole modifiche, ma niente di particolare.

Ritengo che questo sia il migliore assetto possibile per affrontare le importanti sfide che ci aspettano d’ora in avanti.

La costruzione del Palazzetto dello Sport, per il quale siamo in attesa del parere della Soprintendenza, l’apertura del nuovo Commissariato di Polizia, la consegna della nuova Caserma all’arma dei Carabinieri, la realizzazione delle opere a difesa della costa e l’apertura del cinema nell’auditorium Massimo Freccia sono solo alcuni dei progetti su cui stiamo lavorando.

Ieri in Consiglio comunale abbiamo approvato dei punti molto importanti che riguardano l’ampliamento dello Stadio Angelo Sale, la realizzazione da parte dell’Ater di 7 nuovi alloggi popolari, il Piano di lottizzazione Olmetto-Monteroni, lo stanziamento di fondi per la riqualificazione dei parchi pubblici e la manutenzione delle strade.

Testa bassa e lavorare!