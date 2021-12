"Grando dica se e come verranno recuperate le somme dal consorzio Cerreto" - Terzo Binario News

Nota stampa di Italia in Comune Ladispoli, Azione Ladispoli, P.S.I. Ladispoli e Italia Viva Ladispoli

“In queste ore, giunge notizia ufficiale dallo stesso sindaco Alessandro Grando, su quella che parrebbe la chiusura ufficiale del consorzio cerreto.

Tema del quale da anni le cittadine ed i cittadini di Ladispoli avranno sentito dibattere, diversamente da quanti ne fanno parte che sono protagonisti di un annoso problema.

Il consorzio in questione, fondato negli anni in cui è nata l’esigenza (per alcuni) di edificare in una zona e che prenderà il nome “cerreto”, nasce con la peculiarità di svolgere, sostituendo l’amministrazione comunale, tutti i servizi e la costruzione degli stessi in relazione alle esigenze conseguenti. Tra queste, strade, aree pubbliche e verdi, fornitura energetica, manutenzioni ecc.

Negli anni, il consorzio, svolgendo le attività citate, ha accumulato debiti sostanziosi derivati da morosità di alcuni abitanti, tra gli stessi, alcuni, sostengono la tesi che ciò è avvenuto in virtù della scarsa qualità delle opere sostenute dal consorzio stesso.

Tali debiti, protratti nel tempo hanno scaturito una serie di azioni legali, sino a portare i libri contabili in tribunale che ha poi nominato uno studio legale affidandole il compito di sbrogliare la matassa.

Un altro argomento non chiaro è inerente alle aree verdi destinate a standard urbanistici, pagate dal comune, successivamente condannato dal tribunale di Civitavecchia a risarcire.

Ci chiediamo i motivi per cui il consorzio risulta inadempiente e se le somme pagate dai Cittadini, siano state recuperate, soprattutto preme sapere se tali somme verranno mai recuperate.

Dunque, ci troviamo di fronte a un atto importante da parte dell’amministrazione comunale, che merita una larga e particolare attenzione nel chiedere e pretendere, risposte trasparenti e dettagliate, in merito al recupero di eventuali debiti accumulati dal consorzio e che sia propedeutico alla chiusura dello stesso.

Responsabilmente crediamo che le cittadine ed i cittadini di Ladispoli si stiano chiedendo se ricadrà sulle proprie tasche, agendo un’operazione, che se così fosse, servirebbe allo stesso sindaco ad accaparrarsi i voti degli abitanti del cerreto felici di vedersi scontato un debito gravante fino ad oggi sulle proprie spalle e sui cerretini onesti che hanno pagato tutto con tanti sacrifici.

Un terzo tema che fa discutere molti, è quello energetico, che come sappiamo, ha gravato fortemente sulle economie degli abitanti del cerreto avendo ancora oggi un approvvigionamento esclusivamente a GPL in quanto alla mancata metanizzazione della zona in questione.

Il nostro punto di vista a riguardo, osservando i prezzi di mercato del gas in genere che vedrà già dai primi del 2022 rincari anche del 50%, è legato ad una totale ripensamento sulla questione energetica, strutturando impianti a totale produzione con energie rinnovabili, per gravare in maniera molto ridotta sulle economie dei residenti, contribuendo a ridurre l’impatto dell’inquinamento”.

Italia in Comune Ladispoli

Azione Ladispoli

Italia Viva Ladispoli

P.S.I. Ladispoli