"Grando ci ha cacciati dalla Commissione Urbanistica convocata in sordina" - Terzo Binario News

Nota di Italia Viva, Azione, Italia in Comune e Psi Ladispoli

“Scopriamo all’ultimo momento con il caldo dell’estate, di una convocazione della commissione urbanistica in sordina, senza la presenza del presidente che ne aveva chiesto il rinvio.

La commissione, scopriamo aveva come ordine del giorno l’approvazione di un nuovo piano integrato, dunque interessati all’argomento alle 17,00 entriamo in aula per assistere come il regolamento consente.

Il Sindaco Grando ci invita ad uscire motivando l’attuazione di un regolamento adottato che consente la commissione a porte chiuse, soltanto tra addetti ai lavori, osserviamo che trovandoci in zona bianca, dotati di mascherina e con molta distanza di sicurezza non sussiste problema.

Grando, privo di mascherina come altri, rivendica la sua posizione costringendoci ad uscire.

Va detto che altri spettatori, tra cui noti imprenditori locali sono rimasti indisturbati.

Il Sindaco che in tempi di zona rossa e lock down non ha mai agito facendo rispettare le regole e che anzi spesso, ha partecipato ad iniziative creando assembramenti, oggi che siamo in zona bianca si ricorda del covid.

Va fatto notare che in aula erano presenti due consiglieri di opposizione.

I fatti ci sembrano davvero incresciosi e scandalosi, è assurdo che guarda caso, quando si tratta di determinati argomenti “scottanti” i Cittadini vengano esclusi e tutto diventa secretato.

Dov’è la trasparenza? Ricordiamo che questa ipotesi di piano integrato, ha avuto una sorprendente velocità nella lavorazione, sia tecnica che politica, vi informeremo di come andrà a finire quest’altra pagina triste per la nostra città.

Italia in comune ladispoli

Italia Viva ladispoli

Azione Ladispoli

P. S. I. Ladispoli