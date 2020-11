Grando chiede provvedimenti contro Agresti alla ministra Azzolina: ecco la lettera - Terzo Binario News

L’ha pubblicata il consigliere Trani, risale al 28 settembre scorso

Il sindaco Alessandro Grando ha scritto alla ministra Lucia Azzolina e all’Ufficio Scolastico Regionale. La lettera risale al 28 settembre e c’è scritto che Grando chiede agli organi dell’istruzione di prendere provvedimenti contro il dirigente della Melone.

Il consigliere Eugenio Trani, che ha pubblicato la lettera, scrive: “Un sindaco che smentisce se stesso, ecco cosa è Grando. Come annunciato siamo andati a fondo sulla vicenda che ha occupato le cronache odierne, riguardante la presunta richiesta di allontanamento del Preside Agresti dal territorio.

Certo, il titolo usato dalla stampa può suonare roboante, ma il contenuto non si discosta dai fatti. Il 28 settembre scorso, il Sindaco Grando ha inviato una lettera all’ufficio scolastico regionale e al ministero della pubblica istruzione. La trovate qui sotto. A voi la lettura e il giudizio su quanto Grando rappresenta e chiede al Ministro Azzolina in persona. Qui sotto trovate anche la smentita del sindaco di stamattina, quella in cui minaccia azioni legali, non si capisce bene verso quale “danno d’immagine” visto ciò che lui stesso aveva scritto il 28 settembre.

Il testo della lettera: “Egregio Direttore, ritengo sia mio dovere sottoporre alla Sua attenzione il comportamento denigratorio e irrispettoso del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Corrado Melone di Ladispoli, Prof. Riccardo Agresti. Il dirigente in questione, infatti, in diversi comunicati stampa e post sui social network, che allego alla presente, ha fatto affermazioni lesive dell’immagine e della reputazione del sottoscritto, sia personalmente che come organo politico, nonché della Giunta comunale. Ne sono un chiaro esempio le affermazioni pubblicate dallo stesso, parzialmente di seguito riportate: “L’ipocrisia al potere; “Noi contrariamente a chi comanda invece di governare Ladispoli rispetteremo la Legge, oppure ”che il nostro sindaco da favola non conosca le regole interne alla Scuola possiamo accettarlo, ma che non sappia che le istituzioni colloquiano in via formale e non informalmente ed amichevolmente al bancone di un bar la dice lunga sulle sue capacità gestionali di una città”. Le segnalo che non è la prima volta che il Prof. Riccardo Agresti, nell’ambito della sue funzioni di dirigente scolastico, rilascia dichiarazioni di carattere politico e pone in essere azioni diffamatorie, già da me in passato portate all’attenzione dell’Ufficio Scolastico Regionale. La informo che, ritenendo inaccettabile il reiterarsi di tali comportamenti, è stato dato mandato all’avvocatura comunale di valutare la condotta posta in essere dal Prof. Riccardo Agresti per eventuali azioni di carattere giudiziario, a tutela della immagine personale e politica della mia persona e dell’Amministrazione comunale di Ladispoli. Tale situazione risulta ormai insostenibile, tanto per la nostra comunità quanto per la reputazione dell’Istituzione scolastica stessa, evidentemente danneggiata da condotte moralmente distanti dalla funzione educativa cui è preposta. Vorrà cortesemente informarmi circa i provvedimenti che eventualmente riterrà opportuno adottare. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Ladispoli 28 settembre 2020

Il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando