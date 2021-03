Grando: "Caserma dei Carabinieri pronta per la consegna" - Terzo Binario News

“Finalmente avremo una Caserma dei Carabinieri degna dell’importanza della nostra città”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che la nuova struttura di via dei Narcisi è pronta per essere consegnata all’Arma.

“La realizzazione della nuova caserma – ha proseguito Grando – è un obiettivo che volevamo raggiungere a tutti i costi e che ci ha visto impegnati fin dall’inizio del mandato.

E’ stato un percorso non semplice ma ora, dopo il collaudo positivo che si svolto nei giorni scorsi, i locali della struttura di via dei Narcisi sono pronti ad ospitare l’Arma. Un momento storico per la nostra città”.