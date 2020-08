Grando attacca Tekneko: "Alcuni dipendenti senza stipendio ma il Comune paga puntuale" - Terzo Binario News

“Mi è stato riferito che alcuni dipendenti della ditta che gestisce il servizio di igiene urbana non hanno ricevuto lo stipendio, cosa che invece pare sia avvenuta regolarmente solo per una parte di essi.

Come amministrazione comunale siamo all’oscuro dei motivi che hanno determinato questo fatto ma una cosa è certa: il Comune non ha mai ritardato alcun pagamento di sua competenza nei confronti della società, quindi le cause di questi ritardi non sono in alcun modo attribuibili a inadempienze del Comune di Ladispoli.

Tra i dipendenti e la società che gestisce il servizio di igiene urbana c’è un rapporto diretto nel quale non abbiamo voce in capitolo ma, nonostante questo, non posso che stigmatizzare quanto accaduto.

Questo ritardo ingiustificato sta seriamente mettendo in difficoltà le famiglie coinvolte, pertanto invito pubblicamente la società a provvedere nell’immediato al pagamento di tutti gli stipendi dovuti”.

Alessandro Grando