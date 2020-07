Grandi nomi e ricerca artistica, è TolfArte: dal primo al 9 agosto con 50 spettacoli - Terzo Binario News

Il tradizionale e scenografico percorso di 1500 metri quest’anno si concentrerà nelle location più affascinanti del centro storico di Tolfa

Grandi nomi e ricerca artistica a Tolfa con TolfArte, il pluripremiato Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’artigianato artistico, dal primo al 9 agosto con cinquanta spettacoli. La manifestazione è giunta alla sedicesima edizione e negli anni scorsi ha richiamato in città oltre 50mila presenze da tutta Italia.

Anche quest’anno, con il motto ‘La Magia va avanti’, regala un’edizione di grande livello nelle location più suggestive del centro storico, con una cura particolare alle norme del distanziamento e della prevenzione. Tra i nomi in cartellone: Andrea Rivera, Edoardo Pesce, Peppe Voltarelli, Lorenzo Kruger (NoBraino), Mr Divynetz, The Reggae Circus di Adriano Bono e l’acrobatica aerea di eVenti Verticali a trenta metri di altezza. Obbligatoria la prenotazione online.

Arte acrobatica e circense, musica, teatro, arte visiva e laboratori anche quest’anno sapranno coinvolgere e incantare gli spettatori, che potranno godere di un’edizione totalmente inedita, su prenotazione obbligatoria su www.ticketino.com per consentire il rispetto di tutte le norme di distanziamento e prevenzione.

Il tradizionale e scenografico percorso artistico di 1500 metri quest’anno si concentrerà nelle location più affascinanti del centro storico di Tolfa: la suggestiva Rocca di Tolfa che svetta sulla città e sulle colline circostanti, il bellissimo Chiostro rinascimentale del Polo Culturale, l’Anfiteatro della Villa Comunale (Parco Fondazione Ca.Ri.Civ.) e piazza Vittorio Veneto (piazza Nuova). Coinvolti anche Palazzo dell’Orologio (“Il Palazzaccio”) e Palazzo Buttaoni che ospiteranno installazioni teatrali, performance musicali e mostre ad accesso gratuito ma contingentato.

Una grande edizione organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale TolfArte in stretta collaborazione con il Comune di Tolfa, con il sostegno della Regione Lazio e con la direzione artistica di Claudio Coticoni (Scuderie MArteLive) per portare avanti un evento storico ed emozionante, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria, anche grazie alla sinergia con Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e con le forze dell’ordine.

L’evento si inserisce nel progetto Etruria Meridionale della Cultura della Regione Lazio 2020/2021, di cui Tolfa è protagonista insieme alle città di Cerveteri, Santa Marinella e Allumiere.

Accanto ad artisti di caratura nazionale ed internazionale, la manifestazione ospiterà come sempre un’ampia sezione dedicata alle compagnie di ricerca, a nuovi contesti, nuovi linguaggi artistici e band inedite.

Tra i grandi nomi di TolfArte 2020: sul palco della Villa Comunale l’8 agosto Andrea Rivera con il suo divertente monologo tra musica e teatro e Peppe Voltarelli il 7 agosto con lo spettacolo di teatro-canzone “Planetario”, al Polo Culturale il 9 agosto l’attore Edoardo Pesce – vincitore del David di Donatello per il ruolo nel pluripremiato film di Matteo Garrone “Dogman”, Lorenzo Kruger (Nobraino), la compagnia acrobatica “eVenti Verticali” che venerdì 7 agosto in piazza Vittorio Veneto darà vita al suggestivo spettacolo di acrobatica aerea “Quadro”, con evoluzioni in aria a 30 metri di altezza, e Adriano Bono il 1 agosto nella Villa Comunale con lo spettacolo “The Reggae Circus”.

Tra le personalità internazionali il noto artista cileno Mr Divynetz, ex performer del Cirque du Soleil, grande protagonista della 16a edizione con la sua Ruota Cyr.

Tra gli altri artisti in programma: le sperimentazioni vocali di Gianluca Secco – vincitore della targa Miglior interpretazione NuovoImaie al Premio Tenco 2016, la street band Lestofunky, Dely De Marzo, la performance di Fuoco e poesia di Fokoloko, la Piccola Grande Aurora, Musica Muta, Vincenzo Bencini, Niccolò Nardelli (vincitore Biennale MArteLive 2019) e Daniele Romeo con i Ritratti Musicali improvvisati.

Grande spazio alla sperimentazione, alla ricerca e alla divulgazione l’8 e il 9 agosto nei due bellissimi Palazzo Buttaoni e Palazzo dell’Orologio (Palazzaccio), che saranno aperti al pubblico a ingresso gratuito ma contingentato.

Palazzo Buttaoni ospiterà eventi che promuovono l’arte del territorio, con visioni reali e utopiche della realtà post-quarantena. Tra gli artisti in mostra: Maria Giovanna Bonifazi, Eugenia Serafini, Alessandro Trincia, Serena De Angelis e Daniel Airi. L’8 agosto alle 18, il Buttaoni inaugura le attività con la conferenza ‘How to Pink Floyd’ condotta dal chitarrista, compositore e direttore d’orchestra Giovanni Cernicchiaro – premiato da Ennio Morricone con una menzione speciale per la composizione di una colonna sonora al Concorso Internazionale per la Musica Applicata G. Petrassi di Latina e direttore dei Pink Floyd Legend. Durante l’incontro, ascolti e aneddoti porteranno il pubblico alla scoperta della celebre rock band inglese, spiegando i meccanismi che l’hanno resa uno dei più importanti fenomeni musicali della storia.

Il 9 agosto, la performance è affidata al grande bandoneonista argentino Ricardo Badaracco.

Palazzo dell’Orologio accoglierà il pubblico in un contesto più interattivo e onirico: presenti i ritratti musicali di Daniele Romeo, già apprezzato protagonista di TolfArte 2019, che interpreterà musicalmente l’essenza di ciascuno spettatore, la performance ‘La Storia delle Sedie che sapevano la Storia’ di Enrico Maria Falconi che vedrà come protagonista lo spettatore stesso e la sedia che lo accoglierà, e la mostra del noto fotografo Simone D’Angelo con le immagini scattate durante il lockdown. Suggestiva anche la performance sonora ‘Listen’: un’esperienza immersiva tra immagini e musica, dove lo spettatore e la sua immaginazione saranno i veri protagonisti, che prevede l’uso dei propri auricolari e dello smartphone.

‘Theia mania’ sarà invece il live painting con danza e voce narrante del 9 agosto alle 19.30, che prenderà vita nel Chiostro del Polo Culturale, ad opera di Simona Sarti, Martina Crisetti e Gabriella Sabbadini

Per permettere al pubblico di assistere agli spettacoli nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti Covid-19, la partecipazione è subordinata alla prenotazione obbligatoria al link https://www.ticketino.com/it/Event/Tolfarte-2020-XVI-Edizione-Limited-Edition/110668 con un costo simbolico di €1. In ogni location si terranno spettacoli con 2 turni, e ciascun turno includerà uno o più spettacoli a seconda del programma previsto. Per accedere agli eventi, sarà sufficiente mostrare la mail relativa all’acquisto del biglietto online (anche tramite smartphone, senza necessità di stampa su carta). Il programma completo è consultabile sul sito www.tolfarte.it.

TolfArte Kids

Il 1, 2, 8 e 9 agosto dalle 16.30 alle 19 non mancherà la tradizione dell’attesissimo TolfArte Kids: il festival a misura di bambino che ha riscosso un successo straordinario nelle passate edizioni. Ambientato nel Chiostro rinascimentale del Polo Culturale di Tolfa, comprende 12 laboratori didattici-creativi (pozioni magiche, tautogramma, pittura, lettura, ceramica, arti circensi, costruzione di giocattoli in legno) e 4 spettacoli per bambini, più una serie di attività ludiche di contorno. Tra gli artisti che lo animeranno: la nota Libreria Ottimomassimo con un furgone carico di 3000 volumi per bambini, i bellissimi laboratori di Arti Circensi a cura dell’Associazione l’Elisir dell’Arte e Catapulta Teatro Circo, il laboratorio di ceramica con l’artista Pirjo Eronen (Laboratorio Boschivo Monti della Tolta), un divertentissimo laboratorio di cucina curato da Irene Mancuso, l’immancabile Laboratorio di Pozioni d’Amore a cura della Compagnia Blue in The Face, lo strabiliante spettacolo di Burattini a cura della Compagnia Mangiafuoco, il Laboratorio Cerchi di Suono a cura di Daniela Barra, l’Associazione Perfareungioco con il Laboratorio ‘Cartoni Animali’, un Laboratorio di Costruzione di Giocattoli in Legno e la fantastica e immancabile Tata Mary (Federica Mola) con bolle di sapone e palloncini.

Protagonista del manifesto 2020 del Festival è Cronopio, il clown argentino immortalato dalla fotografa Sandra Corrado durante TolfArte 2019, che quest’anno non ha potuto far parte del cast della manifestazione per via della situazione Covid-19. Preziosi il contributo e la collaborazione con gli sponsor Fondazione CARICIV – Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Enel, BCC Banca di Credito Cooperativo di Roma e SICOI.

Il Festival

Nato nel 2005 come ponte di incontro tra la tradizione artigianale e artistica locale, l’arte di strada e l’arte contemporanea e sperimentale, il TolfArte ha mantenuto le sue peculiarità con una crescita esponenziale, confermando ogni anno oltre 50.000 presenze che per 3 giorni inondano un paese di circa 5200 abitanti. Unica nel suo genere, la manifestazione è punto di riferimento per gli eventi del settore: negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui “Miglior Festival emergente d’Italia” dalla Rete dei Festival (2011), il Patrocinio Ufficiale di EXPO MILANO 2015, il riconoscimento di “Best practice” da parte del network mondiale Cittaslow International (2015) e quello di “Buona pratica in ambito culturale” della Regione Lazio (2016). TolfArte è gemellato con il Kulturisten festival di Nesodden (Oslo, Norvegia).

Da sempre TolfArte si caratterizzata per la grande partecipazione della cittadinanza, sia nell’accoglienza degli artisti e del pubblico, sia nella gestione degli spazi pubblici e condivisi. Il grande impatto che l’evento ha da ben 15 anni sul territorio, ha ispirato una delibera comunale che definisce ufficialmente Tolfa ‘Amica dell’Arte di strada’ liberalizzando l’Arte di strada su tutto il territorio, in controtendenza con le restrizioni presenti in molti altri comuni. Già dall’arrivo a Tolfa è possibile vedere sul cartello di Benvenuto il logo che fa riferimento alla delibera e che permette ad ogni artista di esibirsi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo della città.