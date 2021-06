Grandfondo Mari e Monti di marca internazionale - Terzo Binario News

Podio tutto internazionale per l’ottava edizione della Granfondo Mare e Monti dell’Etruria meridionale – Memorial Giovanni e Paolo Casadio. L’evento di mountain bike, organizzato dal Team Bike Terenzi e valevole come tappa del circuito Mtb Latium Legend, è tornato nella cornice classica dell’Aquafelix di Civitavecchia.

Il successo è andato al colombiano campione del mondo Marathon Leonardo Paez della Giant Polimedical, che si è imposto al termine di una volata a tre con il suo compagno di squadra Diego Alfonso Arias Cuervo e il belga Wout Alleman della Dmt Racing Team, che sono andati ad occupare rispettivamente il secondo e il terzo gradino del podio.Tra le donne la vittoria è stata conquistata da Mariangela Roncacci del Race Mountain Folcarelli Team, la quale si è imposta sulle due portacolori del G.C. Canino, Claudia Cantoni e Ilaria Massi. Trionfo casalingo nella categoria Juniores, con Ivan Carrer del Team Bike Terenzi che ha regalato una grande gioia al presidente Claudio Terenzi conquistando la quinta vittoria stagionale.

Con la partenza e l’arrivo fissati all’ingresso del parco acquatico, hanno presenziat il deputato Alessandro Battilocchio, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e il consigliere con delega allo sport Matteo Iacomelli, il quale ha dato grande supporto al Team Bike Terenzi per far sì che l’evento riuscisse. La gara si è svolta lungo un percorso rinnovato rispetto al passato, che ha esaltato le caratteristiche dei bikers al via, in un contesto paesaggistico molto affascinante tra Civitavecchia e i Monti della Tolfa.

Durante la cerimonia di premiazione, i ragazzi dell’associazione Il Ponte hanno intonato il Canto degli Italiani nella lingua dei segni. Altri ringraziamenti dal sodalizio alla delegata del Coni Stefania di Iorio, ai volontari, ai genitori dei bambini e dei ragazzi delle categorie giovanili del Team Bike Terenzi. Sostegno anche da parte del sindaco di Allumiere Antonio Pasquini e del collega di Tolfa Luigi Landi e dalla Croce Rossa italiana che, insieme alle Prociv di Civitavecchia Tolfa e Allumiere coordinate da Valentino Arillo, hanno garantito l’assistenza sanitaria.