Grande successo a Torre Flavia per la giornata di raccolta rifiuti e sensibilizzazione • Terzo Binario News

Grande affluenza per la raccolta rifiuti a Torre Flavia

Nella giornata di ieri ha preso vita un’ emozionante mattinata sull’ area della Palude di Torre Flavia.

L’ associazione Koinèt, guidata dal presidente Alessio Catoni, insieme al nostro amico Leandro Olivieri ideatore dell’ iniziativa italiana “How we saved the world”, ha organizzato una raccolta rifiuti sulla spiaggia di Torre Flavia. La manifestazione ha registrato un’ affluenza fuori dal comune, almeno 60 i partecipanti che hanno animato una simpatica e stimolante gara di raccolti rifiuti. In un’ ora di tempo e divisi in 3 squadre, gli sfidanti hanno raccolto una grande quantità di spazzatura, ben 104 chilogrammi!

Altri due premi in palio, il rifiuto più antico e quello più insolito. Un meteo rigido, ma soleggiato e la solita cornice unica di Torre Flavia, ha reso questa giornata indimenticabile. Intervenuto alla manifestazione anche il consigliere comunale dell’ amministrazione Stefano Fierli sempre attento al mondo associazionistico del territorio, che ringraziamo del suo aiuto nella raccolta.

La nostra associazione è sempre in prima linea nelle tematiche culturali ed ambientali del nostro suolo, per questo motivo vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina facebook. Auguriamo a Leandro buona pedalata attraverso la penisola.