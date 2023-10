Grande spettacolo a Civitavecchia per i Campionati di moto d’acqua, ecco i vincitori • Terzo Binario News

Si è svolta dal 6 all’8 ottobre la quinta e ultima tappa del Campionato Italiano di Moto d’Acqua, Grand Prix Civitavecchia Aquabike – Trofeo Regione Lazio, organizzata da H2O Eventi e Csr Promotion sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica F.I.M. – C.O.N.I. Il Porto Storico di Civitavecchia, con il suo splendido scenario, ha ospitato l’atto conclusivo della sfida tra i bolidi del mare nel contesto della fiera nautica “Vivere il Mare”, in un weekend caratterizzato da condizioni meteo ottimali, con temperature quasi estive, mare calmo e tempo soleggiato. Tra le note positive di questa stagione, l’ulteriore crescita dei giovani emergenti, sui quali la federazione ha investito con convinzione, e la conferma di molti campioni già affermati.

LE CLASSIFICHE FINALI DEL CAMPIONATO ITALIANO 2023

SKI

L’attesa sfida della Ski F1 ha sancito la vittoria di Daniele Piscaglia, che conquista la tappa e il campionato italiano 2023 con un solo punto di vantaggio su Matteo Benini, penalizzato da alcuni errori nella tappa finale. Terzo, con un largo distacco in classifica, Andy Trasmondi. Nella Ski F1 Veterans la vittoria finale è andata invece a Gianfranco Oliveri, primo di stretta misura su Andreas Reiter anche grazie al primo posto ottenuto nella tappa di Civitavecchia. Terzo Giancarlo Fieghel. Nella Ski F2 affermazione netta di Gianfranco Oliveri, trionfatore di tappa e campione italiano 2023. Al secondo posto finale Giancarlo Fieghel, seguito da Matteo Frollà. Nella Ski F3 vittoria agevole di Paolo Petronelli, unico pilota ad accumulare punti in questa stagione. La Ski Superjet ha registrato la vittoria di Marcantonio Oliveri su Valerio Dente e Lino Brusadin. Si è aggiudicato invece la tappa Marcomaria Santucci, solo quinto nella classifica finale.

RUNABOUT

Nella Runabout F1 Manuel Reggiani ha vinto il duello con Pierpaolo Terreo: una vittoria di manche ciascuno a Civitavecchia e titolo italiano per Reggiani, davanti al rivale Terreo che deve accontentarsi del primo posto di tappa. Terzo nella classifica tricolore un buon Davide Di Maio. La Runabout F1 Veterans registra la vittoria finale di Giuseppe Greco: suo il titolo italiano 2023. Lo seguono nella classifica tricolore Stefano Castronovo, secondo, e Pierpaolo Terreo, terzo e vincitore di tappa. Nella Runabout F2 Gateano Costagliola si assicura il titolo italiano nonostante un quarto posto di tappa. Secondo nella classifica finale Andrea Scutiero e terzo Giuseppe Risolo, vincitore della seconda manche nonché dell’ultima tappa. Nella Runabout F4 duello in famiglia tra Davide e Antonio Pontecorvo, che vincono una manche ciascuno. Si laurea campione italiano Davide Pontecorvo, che si aggiudica anche la tappa. Secondo Antonio Pontecorvo e terzo, a corta distanza, Davide Santini.

Nella Runabout F4 Veterans, Daniele Dalemmo conquista il primo gradino del podio tricolore facendo bottino pieno nelle due manches di Civitavecchia. Sul secondo gradino Walter Nanni, mentre Maurizio Vernata chiude al terzo posto. La Runabout F4 Novice ha registrato la netta vittoria di Lorenzo Bravetti, campione italiano e primo anche nelle due manches finali. Lo seguono in classifica Francesco Mancini, secondo, e Adele Tomassini, terza. Nella Runabout F4 femminile Arianna Urlo si afferma nella classifica finale davanti a Naomi Benini e a Ilaria Vanni, piazzandosi terza e seconda nelle due manches di tappa. Carolina Vernata, ottima prima in entrambe le manches, non va però oltre al quarto posto finale.

ENDURANCE

Sul primo gradino del podio della F1 Endurance è salito Juri Tiozzo, sebbene non abbia fatto punti nell’ultima tappa vinta da Mirco Pozzani. Suo il secondo posto nella sfida per il titolo tricolore, seguito da Gaetano Alfio Donato Gaetano. Nell’F2 Endurance affermazione di Ezio Lucchese davanti ad Alberto Santini, vincitore di tappa, e Pierantonio Rizzardo.

FREE STYLE

Nella più spettacolare delle specialità brilla ancora una volta la stella di Massimo Accumulo, primo di tappa ed ennesimo titolo italiano davanti a Francesco Mortellaro e Sandro Sardelli.

GIOVANILI

Spark

Nella Spark Giovanile 15-18 maschile il campione italiano è Emanuele Pontecorvo, che si aggiudica l’ultima tappa di Civitavecchia con un primo e un secondo posto nelle due manches. Corona così una grande stagione affermandosi in classifica generale con un netto distacco sul secondo, Antonio D’Angelo, e sul terzo, Antonio Retta. Nella Spark Giovanile 15-18 femminile dominio assoluto di Ludovica Urlo, titolo italiano e primo posto di tappa. Seconda nella classifica finale Stella De Luca, terza Martina Lucia. La Spark Giovanile 12-14 maschile sancisce la vittoria finale per soli cinque punti di Ciro Taranto su Domenico Caiazza, secondo, e Daniele Ascione, terzo e primo di tappa. La Spark Giovanile 12-14 femminile ha registrato la vittoria di Adele Tomassini su Nicole Cadei, seconda e vincitrice di tappa, ed Elisa Tiberi, terza.

Ski

Nella Ski giovanile 15-18 maschile Naomi Benini fa piazza pulita vincendo sia il titolo italiano che le due manches di tappa. La seguono nella classifica finale Valerio Dente, secondo, e Antonio Retta, terzo. Nella Ski Giovanile 12-14 trionfa Alessio Ascione, vincitore di entrambe le manches e del titolo italiano, davanti ad Adriano Hirsch e a una combattiva Adele Tomassini. La Ski Open è stata infine appannaggio di Andy Trasmondi, vincitore di tappa e campione italiano. Secondo in classifica generale Valerio Dente, terzo Lino Brusadin. L’allestimento di tutti i campi gara è stato curato dagli organizzatori delle relative manifestazioni.