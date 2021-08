Grande sete alle Due Casette, Pascucci non esclude le vie legali contro Acea - Terzo Binario News

*PROBLEMI IDRICI NELLA FRAZIONE DELLE DUE CASETTE: AUTOBOTTE PRESENTE FINO ALLE ORE 22:30 DI OGGI*

Sono giorni molto difficili sul fronte del *servizio idrico* nella nostra città.

E credo che a brevissimo sarà necessario metterci di nuovo al tavolo con ACEA perché quanto sta avvenendo sul nostro litorale *è INACCETTABILE*.

E se servirà mi troverete *pronto a intraprendere anche azioni legali*.

👉 La *Società ACEA ATO 2* ci ha appena comunicato che potrebbero verificarsi *abbassamenti di pressione* o *totali assenze di flusso idrico* nelle abitazioni. Come se fosse un novità.Per questo, per mitigare i disagi, *fino alle ore 22:30* di *oggi, mercoledì 18 agosto* sarà presente in *Piazza Nazzareno Pagliuca* una *autobotte* per approvvigionarsi in caso di mancanze.

Si ricorda che per ogni segnalazione si può chiamare il numero verde 800130335.

Per fare *richiesta di riempimento cisterne* o *esigenze particolari*, è necessario *chiamare il numero 06/57994116* Come sempre, vi terrò aggiornati su ogni nuovo sviluppo.*Alessio Pascucci*