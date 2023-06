Grande festa per la pace a Cerveteri con i bimbi della scuola "Cena" • Terzo Binario News

Presso il Centro Sportivo RIM di Cerveteri si è svolta la “Manifestazione Sportiva per la Pace” a cura della Scuola dell’Infanzia “Montessori” dell’ I.C. “Giovanni Cena”, una bellissima festa piena di colori ed allegria!

La responsabile, maestra Ilenia esprime pubblicamente la sua gratitudine: “Grazie alla Dirigenza dell’I.C “Cena” per aver creduto in noi, al Comune di Cerveteri per i permessi concessi, al Delegato Manuele Parroccini per averci guidato con la sua gentilezza, all’Associazione Sportiva RIM per averci accolto a braccia aperte specialmente a Maura Rinaldi per averci seguito in questo percorso, a tutte le famiglie per aver partecipato, alle rappresentanti per averci sostenute, alla Sig.ra Liliana per averci aiutate con il trasporto, a tutte le maestre e collaboratrici scolastiche per l’impegno e la passione e soprattutto grazie ai bambini per

essere scesi in campo emozionati, euforici, gioiosi! Siete stati splendidi!”.



Così le maestre raccontano: “La Manifestazione rappresenta la tappa finale di un progetto educativo-didattico iniziato a Settembre con il desiderio di affrontare il tema della Pace partendo proprio dai bambini più piccoli, nella speranza di seminare fin dall’infanzia idee di pace e di amore. L’attività motoria essendo veicolo di socializzazione, lealtà, inclusione e collaborazione ci è sembrata la strada giusta da intraprendere per raggiungere questi obiettivi”.

“Ricordando che ogni bambino è unico, con tempi propri e singolari potenzialità per rimarcare che il compito degli adulti è di promuovere e accompagnare il percorso di crescita che sarà diverso e straordinario per ognuno. Dunque il senso di questa giornata di festa non è stato quello di far gareggiare e competere i bambini ma di dare loro l’occasione di fare esperienza di comunità sul territorio per arricchire il loro vissuto. Il vero traguardo per i bambini dell’infanzia è sempre quello di crescere, imparando a stare con gli altri”.