Grande affluenza alla presentazione del piano antenne partecipato di Cerveteri • Terzo Binario News

“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato ieri all’incontro per la presentazione del 𝐏𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐀𝐍𝐓𝐄𝐍𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐂𝐈𝐏𝐀𝐓𝐎,

Eravate oltre 80 persone, grazie a chi in questi mesi ha lavorato alla costruzione di uno strumento che ci consentirà di governare il territorio attraverso un Regolamento per le Antenne in cui sarà contenuta anche la mappa con la localizzazione degli impianti di telefonia.

Abbiamo scelto la strada della 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 perché coinvolgere i cittadini nei processi decisionali di governo del territorio è un obiettivo da sempre perseguito dalla nostra amministrazione, raccogliere i contributi dei cittadini per un uso corretto del territorio, attivare percorsi di educazione ambientale con cittadini e scuole per renderci consapevoli nell’uso delle 🛜tecnologie di comunicazione mobile.

Le amministrazioni Comunali e i Sindaci si trovano nella posizione, non sempre facile, di dover compenetrare due esigenze fondamentali: tutelare la salute dei propri cittadini e il paesaggio del proprio territorio da un lato e dall’altro garantire una copertura di un servizio diventato ormai fondamentale per la vita di tutti noi.

L’unico strumento che ci consente di gestire questi processi è la redazione di un regolamento con un piano antenne, strumento di pianificazione urbanistica per collocare servizi fondamentali minimizzando i valori dei campi elettromagnetici.

Il percorso partecipato prosegue con la creazione di una consulta, composta da tecnici, amministratori e rappresentanti dei cittadini e dei comitati, un vero e proprio tavolo di lavoro sul piano Antenne.

Grazie ai contributi dei nostri relatori: la Dott.ssa Deborah Cuini, l’Avv. Giuseppe Teodoro, l’Ing. Enrico del Vescovo e l’arch. Riccardo Ricci, oltre ai dirigenti del Comune di Cerveteri Ing. Manuela Lasio e Arch. Fabrizio Bettoni.

Un plauso all’assessore all’ambiente Francesca Appetiti che in collaborazione con l’assessore all’urbanistica Riccardo Ferri, in questi mesi hanno seguito tutti i passaggi di questo importante progetto”.

A dichiararlo in una nota sui social network è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

A lei, si aggiunge anche Federico Salamone, Consigliere comunale presente all’incontro, che dichiara:

“Il piano delle antenne partecipato è un risultato incredibile. Prendendo parte agli incontri e interessandomi allo sviluppo del piano ho potuto apprezzare la sua importanza: è lo strumento che permetterà di mitigare le pretese unilaterali delle grandi compagnie nella collocazione dei ripetitori sul territorio (che per ovvie ragioni deve esserci) e che ciò sia fatto nel contraddittorio del Piano che mira a tutelare gli interessi pubblici dell’ambiente e della salute. Ringrazio il sindaco Elena Gubetti, gli assessori Francesca Romana Appetiti e Riccardo Ferri, i Tecnici e tutti gli uffici dell’area tecnica del Comune di Cerveteri per il grande traguardo”.