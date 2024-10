Granchi blu non tracciati, multe pr 20mila euro ai banchi del mercato Esquilino • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto dei Carabinieri del Nas e del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Roma, hanno effettuato una serie di controlli all’interno del “mercato Esquilino”, mirati a contrastare la microcriminalità e il degrado, nonché a garantire la sicurezza alimentare a tutela dei consumatori, in linea con le direttive fortemente volute dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’operazione ha visto il controllo di 11 attività commerciali, 9 delle quali sanzionate per un totale di 19.900 euro, e la distruzione di 11 kg di granchi blu per mancata tracciabilità.

Al termine dei controlli, i Carabinieri del NAS hanno sanzionato i responsabili di due pescherie e due macellerie per gravi carenze igienico-sanitarie, mancanza del manuale HACCP, assenza di tracciabilità degli alimenti e, in un caso, per condizioni inadeguate nel trasporto di ovini macellati.

I Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare, invece, hanno sanzionato i responsabili di cinque attività alimentari per la mancanza dell’indicazione del paese di origine dei prodotti ortofrutticoli.

I servizi di controllo dei Carabinieri, volti a prevenire e contrastare la criminalità diffusa e il degrado urbano, proseguiranno con regolarità nei prossimi giorni in diverse aree della Capitale.